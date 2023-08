Sarà eseguita domani al Policlinico di Monserrato l'autopsia sul corpo di Gabriele Pergola, il 43enne di Quartu Sant'Elenacon un asciugamani all'alba di ieri in una stanza del B&b "Corte Cristina" in via Nazionale a Quartucciu. In carcere quale presunto autore del delitto è finito Gabriele Cabras, 20 anni di ...E' nata una colluttazione, nell'ambito della quale il primo ha avuto la peggio ed è stato ucciso,con un asciugamano. È quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri di Quartu e ...Dopo una discussione molto accesa, l'avrebbe aggredito, ucciso e, per poi andar via e tornare a Sinnai dove risiede. Inutili i tentativi di rianimare il 43enne, nonostante i soccorsi ...

Rapinato e strangolato in un B&b, domani autopsia su vittima Tiscali Notizie

