Rapinati | picchiati | stuprate | Milano città fuori controllo

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 1 agosto 2023) A questo punto la domanda è se abbia ancora senso vivere la, rimpiangere la. Ed è l’unica possibile, l’unica ancora da porsi. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, può vantarsi, intervistato da un giornale, “abbiamo messo in sicurezza la Stazione Centrale” ma se in sei, sette mesi sbarcano altri novantamila clandestini la sicurezza è un’utopia o una propaganda senza pretesa di fondamento. Quelle cose che si dichiarano ai giornalisti per dire qualcosa, per fingere una attività che non c’è e non c’è perché è impossibile. Nessuno sa quanti siano questi disperati, questi fantasmi agitati che si vedono dappertutto, che popolano le stazioni e le strade, non solo dell’hinterland e non più solo della periferia o semiperiferia; anzi, a stringere, nei cerchi sempre più concentrici attorno al centro e fin dentro al cuore, come nella Loggia dei ...