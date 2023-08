Rapinata gioielleria Piaget a Parigi | bottino stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro

(Di martedì 1 agosto 2023) Rapina da record a, dove e' stata svaligiata lasituata in rue de la Paix, tra Place Vendome e l'Ope'ra, nel cuore della capitale. Il colpo e' avvenuto oggi, all'ora di ...

La dinamica del colpo, tuttavia, ricorda da vicino quello avvenuto ai danni dellaBulgari di Place Vendome alla fine dello scorso aprile, quando una banda di malviventi arrivata in moto, ...Rapina da record a Parigi, dove e' stata svaligiata laPiaget situata in rue de la Paix, tra Place Vendome e l'Ope'ra, nel cuore della capitale. Il colpo e' avvenuto oggi, all'ora di pranzo: tre malviventi sono fuggiti con un bottino stimato ...L'ultimo episodio è stato registrato martedì all'ora di pranzo:la centralissima e storicaPiaget , situata in rue de la Paix, tra Place Vendome e l'Opéra. Secondo le prime stime ...

Parigi, rapinata la gioielleria Piaget: bottino da 10-15 milioni di euro TGCOM

Situata in rue de la Paix, tra Place Vendome e l'Opéra, nel cuore di Parigi, la gioielleria Piaget è stata rapinata oggi, all'ora di pranzo, da tre malviventi che hanno preso la fuga con un bottino ...Una banda di tre malviventi ha rapinato la boutique di Piaget a Parigi, in Francia, a rue de la Piax, portando via un bottino milionario.