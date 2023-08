RAPIMENTO MORO | la presentazione del libro di Ivo Mej

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 agosto 2023)deldi Ivo Mej a Piazza Vittorio il 1° agosto Nell’ambito della rassegna “La porta magica”, manifestazione dedicata ad approfondimenti di cultura letteraria organizzata da Esquilino Poesia con la direzione artistica di Angelo De Florio, sarà presentato ildi Ivo Mej. Il giorno in cui finì l’informazione in Italia (Edizioni Historica e Giubilei-Regnani). L’appuntamento, in programma martedì 1° agosto nell’arena Cinevillage di Piazza Vittorio, vedrà l’autore dibatterne con De Florio, il giornalista Antonio Iovane e il Professore Eugenio Capozzi, Ordinario di Storia Contemporanea dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa. Sono usciti molti libri sul caso, ma questo è il primo ...