“Rambo 50° | sei tu il responsabile del cambiamento climatico con la Panda a metano Che cos’hai da dire?” “È estate…” - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 1 agosto 2023) Radio in sottofondo. “L’anticiclone Caronte spingerà i termometri così in alto da raggiungere addirittura la soglia dei 50 gradi su alcuni angoli del nostro Paese la prossima settimana”. A questo punto si apre la porta. È. Ed è prigioniero dei russi. “Se ne andava in giro con unaa metan