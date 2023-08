E' statoil corpo senza vita del giovane annegato ieri a Scoglitti, nel ragusano. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati da Reggio Calabria, a recuperare la salma. 1 agosto 2023Il gesto fulmineo però non è sfuggito agli agenti che prontamente lo hannoconstatando ... All'udienza di convalida il Giudice del Tribunale diha convalidato l'arresto applicando all'...Il gesto fulmineo però non è sfuggito agli agenti che prontamente lo hannoconstatando ... All'udienza di convalida il Giudice del Tribunale diha convalidato l'arresto applicando all'...

Ragusa, recuperato corpo ragazzo annegato a Scoglitti siciliareport.it

Palermo, 1 ago. (Adnkronos) – E’ stato recuperato il corpo senza vita del giovane annegato ieri a Scoglitti, nel ragusano. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati da Reggio Calabria, ...È stato recuperato il corpo senza vita del ragazzo dato per disperso ieri pomeriggio nel mare di Scoglitti, nel Ragusano. E’stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria ...