Radio Norba Cornetto Battiti Live | ecco le anticipazioni di martedì 1 agosto 

(Di martedì 1 agosto 2023)1°agosto, in prima serata su Italia 1, il gran finale del “”, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Leggi anche –>Filippo Bisciglia si espone su Temptation Island: il gesto speciale di Pamela Camassa Nel quinto ed ultimo appuntamento si alterneranno sul palco: Fedez, Annalisa, Tananai, Fred De Palma, Ana Mena, Diodato, Paola & Chiara, Baby K, Gabry Ponte, Quinze & Bob Sinclar, Matteo Paolillo, Shade e Federica Carta, Valentina Parisse, Rhove, Aka 7even, Luigi Strangis & Matteo Romano, Dara, Piccolo G, Lolita, Alfa, Ramona Flowers. I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località ...