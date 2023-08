Quindici Regioni a rischio commissariamento per i conti in rosso nella sanità

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 agosto 2023) Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti oggi incontrerà il collega della Salute, Orazio Schillaci. E la richiesta che arriverà da Schillaci sarà di aumentare i fondi per il servizio sanitario nazionaleprossima legge di bilancio di almeno tre miliardi, in modo da compensare in parte il buco da 15 miliardi neidovuto all’inflazione. Come raccontato da La Stampa, su questo enorme deficit pesano l’aumento dei costi e il rinnovo del contratto dei medici 2019-2021, con un calo dell’11,5% della reale capacità di spesa. Ci sono 15con iin, di cui sette che non riescono a garantire i livelli essenziali di assistenza. Mentre i medici sono sempre più in fuga verso la pensione e lo stress di chi resta che fa commettere 100mila errori all’anno in corsia. L’inflazione, in ...