Questo video di un cartellone contro Zelensky a Tokyo è falso

(Di martedì 1 agosto 2023) Il 1° agosto 2023 è stato pubblicato unche mostra una strada di città ripresa di notte e unelettronico su cui compare la scritta «Stop war Stop» (in italiano «Basta guerra Basta) . Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che la scena in questione si sarebbe verificata in Giappone. Si tratta di unmodificato, che veicola una notizia falsa. Nel filmato originale, pubblicato il 19 ottobre 2020 su YouTube, ilpubblicitario elettronico non mostra una scritta in merito al presidentee alla guerra in Ucraina, iniziata con l’invasione russa del Paese. Sulviene invece riprodotta una pubblicità con immagini di alcune donne. Come ...