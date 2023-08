“Quanto può andare avanti la gravidanza senza tappo mucoso?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 1 agosto 2023) Buongiorno dottore, dopo anni di PMA finalmente vedo il mio primo positivo, scopriamo essere due gemelle e ne siamo felicissimi. Tutto procede per il meglio, io sto benissimo e ci amiamo sempre più. Alla morfologica è stata diagnosticata la spina bifida a una delle due gemelle e ho proceduto con un aborto selettivo a 23 settimane (22+1). Mi riprendo come posso e vadopensando positivo per la mia Aurora. Tutto procede bene, io sto bene, non ho perdite, non ho dolori, proseguo con due controlli ecografici che dimostrano la crescita adeguata. A 32 settimane (31+1) perdo il, vado all’ospedale e ovviamente vengo ricoverata per rischio pretermine. Ho un collo utero di 2,2, mi fanno Bentelan per sviluppo polmoni e mi monitorano 4 giorni. Mi dicono che è 54 percentili e che bisogna tenere monitorata la crescita perché c’è ...