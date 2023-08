Quanti volti vedi nell’immagine? L’inquinante test del XIX secolo | Mette i brividi

Leggi su howtodofor

(Di martedì 1 agosto 2023)Visivo che vi farà impazzire:vedete? La soluzione è incredibile! Provateci anche voi. Ivisivi sono strumenti utilizzati per valutare le capacità percettive e cognitive delle persone attraverso il riconoscimento di immagini, forme, colori o pattern. Sono ampiamente utilizzati in ambito psicologico, medico e anche nell’ambito del lavoro per valutare diverse abilità dei soggetti. Su internet ce ne sono tantissimi e di vario tipo e molti sono davvero un ottimo metodo per fare pratica! Uno deivisivi più complessi che ci proponiamo è stato creato nel XIXcon lo scopo di categorizzare le persone in base alle loro capacità analitiche. Non si tratta di un semplicevisivo, ma richiede un ...