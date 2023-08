Putin ‘accerchiato’ esaspera propaganda e aggressività Senza prospettive per la Russia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Dopo il “golpe sospeso” di Prigozhin e il ritiro più o meno forzato dall’inferno del fronte ucraino, teatro di annientamento ed orrori, la multinazionale privata della guerra che fa capo al Cremlino continua ad essere in prima linea nei conflitti dove laha interessi immediati o indiretti. Mentresi dichiara quanto mai “pronto a cercare una soluzione pacifica sull’Ucraina” e come da copione ha intensificato i bombardamenti a Zaporizhzhia, Dnipro e Odessa, i mercenari della Wagner parcheggiati in Bielo, grazie all’accordo con il fido Lukashenko si sono spostati verso il confine con la Polonia, e non per “una ricognizione di routine”. Si sono posizionati, non casualmente, su una striscia di terreno che è il crocevia di 4 frontiere “calde” e cioè Bielo, Polonia, Lituania e la storicamente contesa ...