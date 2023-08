Puglia | si impennano i prezzi per le vacanze | a Gallipoli fino a 500 euro per una giornata

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 1 agosto 2023) Una mattinata in spiaggia, un pasto al ristorante e una notte in un bed&breakfast acostano per una famiglia di quattro persone circa 400/500. Tutto per un’unica: lo dice al Corriere della Sera della Sera Giulia Proncio, referente dell’associazione dei consumatori Adoc. Nel Gargano si scende, ma di poco: la cifra si aggira fra i 300 e i 400. Adoc ha condotto anche quest’anno un’indagine suidel turismo in regione e ha riscontrato un incremento deiche potrebbe essere alla base di un minor afflusso di visitatori.