Pugilistica Lucchese. Campionati europei Junior Sasha Mencaroni sottotono cede all’inglese Malik

Nel week - end appena trascorso male in altre gare anche. Carmen Cozzi, Alessandro. Gatti e Leonardo ...PUGILATO - Tanta attività anche entro i confini regionali per la, con ben tre pugili impegnati nel pomeriggio di domenica 23 luglio al Boxe Contest, svoltosi presso l'agriturismo La corte degli ulivi, a Pistoia.PUGILATO - Sasha Mencaroni () perde il match valido per i campionati europei junior nei 46kg di Ploiresti (Romania). Prova davvero incolore e deludente del giovane pugilemai davvero parso in grado ...

