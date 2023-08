PSG | Luis Enrique | 'Incredibile aver perso contro l'Inter'

...e le indicazioni sono sicuramente interessanti per il nuovo lavoro diEnrique. Inzaghi schiera una Inter 352 solita con schemi ben collaudati e poco può fare contro il controllo palla del...Sul sito delle parole diEnrique: " È stata un'ottima partita. È incredibile essere in vantaggio per 1 - 0 fino all'80' per poi perdere, ma ho visto molti aspetti positivi. Sono molto ...In serata, infatti, Pinto ricontatterà ilper Renato Sanches escluso daEnrique anche oggi nell'amichevole contro l'Inter. A differenza di Scamacca per il portoghese (al momento) non c'è ...

PSG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ... Sport Fanpage

Aspettando Scamacca e Samardzic, l'Inter trova Esposito e Sensi. È loro infatti la firma sulla rimonta dei nerazzurri nell'amichevole contro il Psg, ultimo test della tournée in Giappone prima del rit ...Blog Calciomercato.com: Il calcio estivo ha poco valore in linea di massima in quanto si cerca più la valorizzazione del lavoro di preparazione che il risultato in sé.