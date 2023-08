PSG-Inter | novità di formazione? Inzaghi può cambiare l’attacco ? TS

(Di martedì 1 agosto 2023) L’affronterà tra poche ore il PSG nell’ultima amichevole prevista in Giappone: Simoneragiona perciò sullada schierare. Può? Le. ATTACCO ? L’affronterà oggi il PSG nell’ultima amichevole della tournée estiva in Giappone. Simonepensa allada schierare titolare e, in questo senso, puòqualcosa anche in attacco. Non è detto che Joaquin Correa venga tenuto fuori in automatico, ma il tecnico sa che questa contro il Paris Saint-Germain è anche un’occasione per iniziare a testare la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il nuovo arrivato scalpita e spera, secondo Tuttosport, di poter sfruttare già questa occasione contro l’ex ...

Questa mattina alle 12 italiane al National Stadium di Tokyo l'sfida in amichevole il. Ecco la probabile formazione di ...TOKYO - L', dopo aver affrontato l' Al - Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Brozovic , sfida in un'amichevole di lusso un'altra squadra con un altro grande ex: ildi Milan Skriniar . Al New National ...TOKYO - Alle 12 ore italiane (19 in Giappone) al New National Stadium di Tokyo l'di Simone Inzaghi affronta in un'amichevole di lusso ildi Luis Enrique e degli ex Hakimi e Skriniar . La gara sarà visibile su Dazn e ...

