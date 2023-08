PSG-Inter 1-2 | pagelle | Sensi 8 | Frattesi brilla ancora! C’è un 4 | 5

(Di martedì 1 agosto 2023) L’ha vinto 2-1 in rimonta contro il PSG a Tokyo nella seconda e ultima amichevole della tournée in Giappone. Ledi-News.it FILIP STANKOVIC 6,5 – Seconda amichevole da titolare in Giappone per il figlio d’arte, questa volta la gioca tutta! Nel primo tempo è straordinario sulla zampata ravvicinata di Ao. Nella ripresa, non riesce a neutralizzare il bolide terra-aria di Vitinha. Tiro molto velenoso. Ma il ragazzo c’è e cresce bene. PSG-– DIFESA MATTEO DARMIAN 6,5 – Nuovo anno, stessa storia: Darmian fa rima con certezza. Rispetto al match contro l’Al-Nassr parte dal primo minuto e la sua esperienza si fa sentire. I parigini premono dalle sue parti con Hernandez e Soler, ma lui con ordine non alza ciglio. FRANCESCO ACERBI 5,5 – Deve salire di ...

L'però non ci sta e ribalta tutto con la reti di Esposito (81') e Sensi (83'). Decisivo anche il subentrato Frattesi , autore di due assist. Rivivi la sfida in diretta ...

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - L'Inter chiude la tournée in Giappone battendo il Paris Saint-Germain per 2-1 a Tokyo. Vittoria in rimonta per i nerazzurri di Simone Inzaghi nella seconda ...