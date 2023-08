Psg-Inter 1-2 | le prime indicazioni dai nuovi arrivati | Frattesi è l’uomo in più

(Di martedì 1 agosto 2023) Si è conclusa un’altra amichevole di lusso in attesa dell’inizio dei campionati. Allo stadio New National Stadium di Tokyo si sono affrontate Psg-e lesono stateessanti. In particolar modo inizia ad intravedersi la ‘mano’ di Luis Enrique, un allenatore in grado di garantire un gioco spumeggiante. Possesso passa, costruzione dal basso e verticalizzazioni, il Psg inizia già a studiare la strategia tattica del tecnico spagnolo. Il club francese dovrà sistemare la fase difensiva. L’ha disputato la solita partita attenta e il dubbio principale riguarda l’attacco. Thuram è ancora lontanissimo dalla migliore condizione fisica e Lautaro Martinez è stato autore di un brutto errore in occasione del gol del Psg. Positivo l’ingresso di Cuadrado nel secondo tempo. Il Psg gioca con tante seconde linee ...

...suo ultimo anno con la maglia del. Dalla prossima estate il centravanti francese, al momento non convocato per la tournee in Giappone, dove i parigini stanno giocando in amichevole contro l',...1 - 2 GOL: 63' Vitinha (P), 81' Esposito (I), 83' Sensi (I).(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Darmian, Acerbi (71' Bisseck), Bastoni (68' de Vrij); Dumfries (55' Cuadrado), Barella (77' ...Amichevole inizio ore 12:001 0 Marcatori Abbonati e segui Serie A live su DAZN- ...(Adnkronos) – L'Inter batte in rimonta per 2-1 il Psg nell'amichevole giocata oggi a Tokyo. I nerazzurri, sotto per il gol di Vitinha al 64', ribaltano il risultato nel finale con le reti di Esposito e Sensi. Un successo importante per l'Inter contro il PSG ottenuto in rimonta grazie alle reti di Esposito e Sensi: ottima prova della squadra di Simone Inzaghi.