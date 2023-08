PSG-Inter 1-2 | che rimonta! Successo di livello per i nerazzurri

...suo ultimo anno con la maglia del. Dalla prossima estate il centravanti francese, al momento non convocato per la tournee in Giappone, dove i parigini stanno giocando in amichevole contro l',...1 - 2 GOL: 63' Vitinha (P), 81' Esposito (I), 83' Sensi (I).(3 - 5 - 2): F. Stankovic; Darmian, Acerbi (71' Bisseck), Bastoni (68' de Vrij); Dumfries (55' Cuadrado), Barella (77' ...Amichevole inizio ore 12:001 0 Marcatori Abbonati e segui Serie A live su DAZN- ...Un successo importante per l'Inter contro il PSG ottenuto in rimonta grazie alle reti di Esposito e Sensi: ottima prova della squadra di Simone Inzaghi ...87' - Asllani centra la barriera: Skriniar allunga di testa in corner. 85' - Il Psg è uscito completamente dalla partita: qui Hakimi arriva in ritardo su Correa e concede ...