PSG-Inter 0-0 LIVE | Mkhitaryan ammonito | palo di Asensio

Le formazioni ufficiali di(3 - 5 - 2): Stankovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.(4 ...Prosegue la tournèe in Giappone dell'di Simone Inzaghi , impegnata in un'altra amichevole ad alto livello . Dopo l'1 - 1 contro l'Al - Nassr di Ronaldo, ora tocca alcampione di Francia. Dopo Brozovic, i nerazzurri incontrano ...Sono state ufficializzate le formazioni diche si affrontano in amichevole a Tokyio. Un altro tuffo nel passato per i nerazzurri che dopo aver affrontato l'Al - Nassr di Brozovic ora si ritrovano contro l'altro ex Skriniar . ...Oggi sarà la volta di PSG-Inter, ultima amichevole prevista in Giappone. I nerazzurri scenderanno in campo con la maglia che è una novità. SECONDA MAGLIA - L’Inter oggi affronterà la seconda e ultima ...Quarto test amichevole per l'Inter che oggi, martedì 1 agosto, affronterà il Paris Saint-Germain. Il match, in programma alle 12.00 italiane, si diputerà Stadio Nazionale Giapponese di Tokyo (Giappone ...