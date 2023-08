Pronostico Bitesize | CRB vs Atletico GO – 02 08 23

Leggi su justcalcio

(Di martedì 1 agosto 2023) Breaking: Concorrenza: Serie B Mercato: Vittoria CRB Probabilità: 13/10 @BetUS Cercando di tornare immediatamente alla vittoria nelle prime ore di mercoledì, CRB accoglierà l’GO al Rei Pele. A partire dai padroni di casa, che alla fine sono crollati a quella che era una sconfitta di routine per 2-0 in trasferta contro la capolista Sport Recife lo scorso fine settimana, il CRB si è ritrovato nel bel mezzo di una lunga carreggiata nelle ultime settimane. Nonostante abbia ottenuto una grintosa vittoria per 1-0 contro il Ponte Preta all’inizio del mese, il Galo ha perso ciascuna delle altre tre presenze in Serie B e si trova quasi nel limbo della seconda divisione. Tuttavia, sperando ancora di recuperare terreno nell’inseguimento nella metà superiore, gli uomini di Umberto Louzer dovrebbero essere entusiasti del loro continuo successo in casa. ...