Promette un rimborso spese ma è una truffa | 23enne denunciato dai Carabinieri

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Nusco hannoundella provincia di Latina per “”. All’esito delle indagini scaturite dalla segnalazione sporta da una donna del luogo, sono emersi elementi di reità nei confronti di un giovane che avrebbe contattato la vittima, chiedendole una ricarica di euro 70 su una carta prepagata. Il pretesto fornito era avviare la pratica di recuperorelative a un corso frequentato dalla stessa lo scorso mese di aprile, garantendole undi circa 150 euro in pochi giorni. Purtroppo, una volta ricevuto il denaro richiesto, il presuntotore si è reso irreperibile, senza onorare la promessa di restituire la somma indebitamente percepita. Attraverso una serie di accertamenti i ...

I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato un 23enne della provincia di Latina per "Truffa". All'esito delle indagini scaturite dalla segnalazione sporta da una donna del luogo, sono emers ...