(Di martedì 1 agosto 2023)per un corso, ma prende il compenso e si rende irreperibile:un 23enne della provincia di Latina. I Carabinieri della Stazione di Nusco hannoun 23enne della provincia di Latina per “”. All’esito delle indagini scaturite dalla segnalazione sporta da una donna del luogo, sono emersi elementi di reità nei confronti di un giovane. L’uomo avrebbe contattato la vittima, chiedendole una ricarica di euro 70 su una carta prepagata. Il pretesto fornito era avviare la pratica direlative a un corso frequentato dalla stessa lo scorso mese di aprile, garantendole un rimborso di circa 150 euro in pochi ...

...Meloni giustifica lo slittamento delle misure dando la colpa al 'contesto attuale' edi ... 'Ammesso e non concesso che sia praticabile ildi risorse dai Fondi di coesione per tornare a ...Io credo che questo sia un momento didi quel legame umano che era andato quasi perso con ... Il variegato programma di questa edizionedi non annoiare i fedelissimi auditori che ...La competizione tra le due piattaformedi essere accesa e interessante. Nel frattempo, Meta sta vivendo un periodo dieconomico. Nel secondo trimestre, i risultati finanziari dell'...

Promette recupero spese ma è una truffa: denunciato Punto! Il web magazine

I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato un 23enne della provincia di Latina per “Truffa”. All’esito delle indagini scaturite dalla segnalazione sporta da una donna del luogo, sono emers ...I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato un 23enne della provincia di Latina per “Truffa”. All’esito delle indagini scaturite dalla segnalazione sporta da una donna del luogo, sono emers ...