Principi attivi nei cosmetici maschili | cosa non deve mancare nel necessaire di un uomo

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 1 agosto 2023) L’epoca in cui ierano solo appannaggio delle donne è ormai lontana: i tempi sono cambiati e gli uomini prestano sempre più attenzione alla propria beauty routine. Per prendersi cura di pelle e capelli, però, è importante scegliere il prodotto giusto, tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche fisiologiche della parte del corpo che si va a trattare. La pelle dell’, sia del viso che del corpo, ha una composizione diversa da quella della donna. Gli uomini hanno infatti un’epidermide che, in media, è più spessa del 20%, è più compatta e più ricca di collagene, ma anche di ghiandole sebacee, che la rendono più incline a impurità e acne. Proprio per queste caratteristiche, sulla pelle maschile i segni dell’invecchiamento cutaneo appaiono più tardi, ma si evolvono anche in maniera più rapida una volta fatta la loro prima comparsa. Non ...