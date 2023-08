Prezzi carburanti oggi | lieve aumento per benzina e diesel

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) –medi deiin, in particolare per quanto riguarda le pompe bianche, come pure le quotazioni dei prodotti raffinati e il Brent, che ieri ha chiuso sopra quota 85 dollari, ai massimi da metà aprile. Media nazionale dellain “fai da te” a un passo da 1,91 euro/litro, gasolio sopra 1,76 euro/litro. Da segnalare nuovi rialzi questa mattina sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di due centesimi al litro iconsigliati die gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made ...

deicontinuano a salire anche nel giorno in cui scatta ufficialmente l'obbligo di esposizione deimedi stabilito dal decreto Trasparenza . Secondo le consuete rilevazioni di ...Media nazionale della benzina in 'fai da te' a un passo da 1,91 euro/litro, gasolio sopra 1,76 euro/litromedi deiin lieve aumento, in particolare per quanto riguarda le pompe bianche, come pure le quotazioni dei prodotti raffinati e il Brent, che ieri ha chiuso sopra quota 85 dollari, ...... fra cui attività volte ad assicurare la pubblicizzazione deidei, rafforzamento delle misure di controllo, formazione dei gestori in materia di tutela del consumatore. L'Autorità ...

Media nazionale della benzina in 'fai da te' a un passo da 1,91 euro/litro, gasolio sopra 1,76 euro/litro ...I gestori delle pompe di benzina dovranno esporre un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi relativi alle tipologie di carburanti disponibili ...