Prezzi alti | a Napoli assalto ai mercatini rionali | «La spesa? Alla Pignasecca»

... perché una parte maggiore di ricchezza va a pagare gli interessi piùdel debito pubblico, di ...ma lo stanno facendo bene "Sono d'accordo che il mestiere della Bce è la stabilità deie non ...Stipendi piùin prima istanza, ma non basta, serve anche il pugno duro contro le tante speculazioni suiche fioriscono ovunque, dalla benzina al carrello della spesa. L'altro strumento ...Nelle ultime settimane, idel 'metallo giallo' hanno segnatoe bassi. In questo scenario, solo chi ha potuto fare... La Russia torna a volare a Cuba Rotta più lunga (13 ore) costeggiando ...

Prezzi e tassi alti: rischi per la crescita. Urso convoca supermercati e industria alimentare per calmierare... Corriere della Sera

Da oggi, martedì1° agosto 2023, si possono spendere gli euro della social card del bonus spesa. La Postepay prepagata si chiama “Dedicata a te”, dal valore di 382,50 euro, spendibili fino al 31 dicemb ...Il ministro delle Imprese Adolfo Urso punta sull’introduzione di un calmiere di alcune categorie di beni nell’ultimo trimestre dell’anno grazie a un patto con associazioni e imprese ...