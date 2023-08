Preoccupazione e incertezza tra le partite Iva Numeri e dati nello studio Csapitalia

Leggi su formiche

(Di martedì 1 agosto 2023). Scarsa fiducia nell’avvenire e forte tentazione di varcare i confini nazionali per trasferire all’estero la propria attività. Il popolo delleiva vive una condizione non propriamente rosea, specie per quanto riguarda i commercianti e le donne. Una situazione fotografata molto bene all’interno delloelaborato da Swg per conto del Centro studi autonomi eIva, presieduto da Eugenio Filograna, svolto in collaborazione con Positivo. Un sondaggio elaborato su un campione di 550 lavoratori autonomi eiva con un fatturato fino a 350mila euro. Il primo dato che emerge, in termini di genere, è che il campione ha una prevalenza maschile (61%) a fronte di un 39% di donne. Il 47% degli intervistati svolge la libera professione e, il 32% ha ...