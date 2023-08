Precipita nel vuoto | dramma nel paesino | donna lotta tra vita e morte

Leggi su notizie

(Di martedì 1 agosto 2023) Unata nel, una intera comunità sconvolta da questa notizia: stando tra lae la. Gli ultimi aggiornamenti di quanto è accaduto Ci troviamo a Sambuceto, precisamente in corso Italia (frazione di San Giovanni Teatino) dove si è verificato un fatto di cronaca che ha lasciato l’intera comunità completamente senza parole. Non potrebbe essere altrimenti visto che stiamo parlando di unache ha effettuato un volo dal primo piano della sua abitazione. L’impatto è stato a dir poco terrificante: in questo momento si trova ricoverata in ospedale dove le sue condizioni sono gravissime. Le lesioni, come riportato dai medici, sono importanti. Il tutto è accaduto nella giornata di ieri, lunedì 31 luglio, verso le prime ore del ...