Portovesme | sul tavolo l' ipotesi di trattare il bismuto a San Gavino

... mentre resta la preoccupazione per lo stallotema energetico che potrebbe riportare al riavvio ...Glencore presenta un piano industriale riguardante il futuro dei siti di sua proprietà a...Le segreterie confederali e di categoria, pochi giorni fa, sono intervenute per fare sintesi del percorso svolto nel tavolo tecnicoquale si è espresso tutto il disappunto per la mancanza dei ...Oggi presso i cancelli dellas.r.l. si è tenuta un'assemblea dei lavoratori diretti ed indiretti della fabbrica. Le ...intervenute per fare sintesi del percorso svolto nel tavolo tecnico...Oggi presso i cancelli della Portovesme s.r.l. si è tenuta un'assemblea dei lavoratori diretti ed indiretti della fabbrica. Le segreterie confederali e di ca ...Non ci sono novità nella vertenza Portovesme srl e i lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia nella situazione di incertezza e di ansia che ancora li avvolge: durante un’assemblea convocata st ...