Porti | Musolino Aut Civitavecchia | “Avere la Regione Lazio al nostro fianco è valore aggiunto”

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – "Sono molto contento che la vice presidente dellaRoberta Angelilli abbia avuto il tempo di ascoltarci. Il fatto diladalla nostra parte, attiva insieme a noi nel sostegno delle battaglie di rinnovamento, di sviluppo, di cambio di modello di business e di questo sistema portuale ha un peso differente, molto più forte”. Lo ha sottolineato Pino, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, a margine della conferenza stampa tenuta dalla vice presidente dellaRoberta Angelilli, che ha tenuto una serie di tavoli riguardo una convergenza sulla centralità deidi, Fiumicino e Gaeta come punti di partenza per uno sviluppo ...

Lo ha sottolineato Pino, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno ... che ha tenuto una serie di tavoli riguardo una convergenza sulla centralità deidi Civitavecchia,...Oltre al Presidente dell'AdSP Pinoe al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il ...dalle convenzioni stipulate con le società che svolgono servizi di raccolta rifiuti neidi ......Pinoper aver illustrato i progetti per lo sviluppo dell'infrastruttura anche in vista dell'indagine conoscitiva che stiamo portando avanti nella Commissione e per la riforma dei...

Porti, Musolino (Aut.Civitavecchia): "Avere la Regione Lazio al ... Adnkronos

(Adnkronos) – “Sono molto contento che la vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli abbia avuto il tempo di ascoltarci. Il fatto di avere la Regione dalla nostra parte, attiva insieme a no ...Il Sindaco: "Credo che qualsiasi tipo di confronto e di dibattito sia sempre positivo, soprattutto per risolvere una situazione di criticità, e l’incontro con Musolino è andato in questa direzione" ...