Ponza L’arte di denuncia da parte dell’artista Maria Teresa Cicini in esposizione sull’isola

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 1 agosto 2023)e Arte, insieme, per non restare in silenzio davanti alla violenza psicologica, alla manipolazione affettiva, agli abusi di ogni genere. Altro passo in avanti perdida. L’iniziativa solidale prevede l’adozione dei dipintidadi commercianti, ristoratori, albergatori di, patrocinata dal Comune L'articolo Temporeale Quotidiano.