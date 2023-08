Ponticelli | “pizzo” a ditta di pulizie nell’Ospedale del Mare | arrestato

... avrebbe preteso il pagamento di una somma di denaro da parte del titolare di un'azienda impegnata nei lavori di pulizia e di manutenzione all'interno dell'Ospedale del Mare di. Il ...... avrebbe preteso il pagamento di una somma di denaro da parte del titolare di un'azienda impegnata nei lavori di pulizia e di manutenzione all'interno dell'Ospedale del Mare di. Il ...

Ponticelli, chiede pizzo all'Ospedale del Mare a un'azienda di pulizia: arrestato ilmattino.it

In nome clan De Luca Bossa, un uomo ha chiesto soldi al titolare di un'azienda impegnata nei lavori di pulizia e di manutenzione all'interno dell'Ospedale del Mare di Ponticelli.La camorra non va in ferie neanche ad agosto ma neanche le forze dell'ordine e i magistrati anti clan di Napoli. E per questo che la Polizia di Stato ha ...