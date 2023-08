Pomeriggio Cinque” | Myrta Merlino è già al lavoro | “E’ solo l’inizio”

(Di martedì 1 agosto 2023) Il nuovo “” sta per nascere. A poco più di un mese dal suo debutto a Mediaset, al timone del programma capitanato sino allo scorso giugno da Barbara D’Urso,è già al, più carica che mai. “Idee, temi, fatti: da questi appunti, daldi queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro5. Ed è!”, scrive a corredo di alcune foto che la mostrano all’opera. Due mesi fa, la giornalista esperta in economia ha lasciato La7 dopo aver condotto per 12 anni “L’aria che tira”, programma da lei scritto e ideato. Il suo approdo a Mediaset è stato ufficializzato durante la presentazione dei nuovi palinsesti....

... che per tanti anni è stata uno dei volti di punta di La7 , ha anche mostrato ai suoi follower su instagram un taccuino in cui ha preso gli appunti per la prossima edizione di, ...Si tratta del nuovofirmato da Myrta Merlino. Che, scommettiamo, dasrà battaaglia sugli ascolti. Che vince il migliore! Myrta Merlino e Marco Tardelli, matrimonio in vista: 'Ci ...... i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, neldel 29 luglio 2023, verso le 18. Ma quando è stato sottoposto all'alcoltest, ha evidenziato un valore di circa 2,50 g/l, ben...

Myrta Merlino, le prime foto a Pomeriggio 5: «Ed è solo l'inizio» ilmessaggero.it

' DI LETTURA Il nuovo “Pomeriggio Cinque” sta per nascere. A poco più di un mese dal suo debutto a Mediaset, al timone del programma capitanato sino allo scorso giugno da Barbara D’Urso, Myrta Merlino ...Myrta Merlino prepara il nuovo Pomeriggio 5: 'Ed è solo l'inizio' Il nuovo volto di Canale 5 è al lavoro per mettere a punto la nuova edizione del programma pomeridiano, che sarà protagonista di una v ...