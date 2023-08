Pomeriggio 5 con Myrta Merlino come sarà? Ecco le prime anticipazioni | intanto Barbara D’Urso lancia frecciatine…

...deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città... Malgrado il golpe, la situazione a Niamey è "molto calma" da domenica. Lo ha riferito il ...... residente a Campegine (RE),precedenti di polizia specifici, colto nella flagranza di una rapina ai danni di un esercente. In particolare, nel primodel 31 luglio 2023, un equipaggio ...In totale 7 bands per circa 8 ore di musicaconcerti non stop dalfino alla mezzanotte. Il festival come sempre è stato preceduto dalla selezione nazionale , denominata TAKE OFF ...

GIORNATA VARIABILE. NUBI AL MATTINO, SCHIARITE NEL ... LIMET

Breve ma intenso break estivo con forti temporali, grandine e temperature in netto calo.La corriera si è fermata dopo Pietra e non si è trovato un mezzo sostitutivo. Allarme della Cgil: «Ogni giorno costretti a guidare in condizioni di pericolo» ...