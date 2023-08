Pnrr | slittano pure i fondi per la medicina territoriale L’allarme | “Il Covid non ci ha insegnato niente? Così i Pronto soccorso in Italia sono destinati a scoppiare”

(Di martedì 1 agosto 2023) Non solo le misure per arginare le alluvioni e ridurre il rischio idrogeologico. A sparire dal “nuovo” Piano nazionale di ripresa e resilienzaanche iper la. Nella rimodulazione del piano del ministro per gli Affari europei e il, Raffaele Fitto,stati ridotti i già scarsi finanziamenti previsti per la sanità pubblica. Ep, il collasso del sistema sanitario a cui abbiamo assistito durante la pandemia avrebbe dovuto insegnare qualcosa: senza strutture adeguate e senza un livello intermedio di assistenza, gli ospedali – e in special modo i, già molto in affanno –. In effetti, il...

Uno: non arrivano i 20 milioni di euro a compensazione di quelli stralciati dai capitolisui ... nuovi accordi, i tempi di realizzazione dei lavori, non si sa se di poco o molto tempo'. ...... 1) non arrivano i 20 milioni di euro a compensazione di quelli stralciati dai capitolisui ... nuovi accordi etc., i tempi di realizzazione dei lavori, non si sa se di poco o molto tempo. ...... 1) non arrivano i 20 milioni di euro a compensazione di quelli stralciati dai capitolisui ... nuovi accordi etc., i tempi di realizzazione dei lavori, non si sa se di poco o molto tempo. ...

Pnrr, slittano pure i fondi per la medicina territoriale. L'allarme: "Il ... Il Fatto Quotidiano

Il presidente dell’Ordine Dattolo: “Il rischio è che si ritardi la realizzazione delle case di comunità vanificando l’insegnamento del Covid” ...ROMA – “Il problema dei mentitori seriali è la memoria, perché devono ricordare le sciocchezze che raccontano per non cadere in errore. A Salvini facilito il compito e lo ricordo ...