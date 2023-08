Pnrr | Schlein | ' Parlamento esautorato | 10 mesi per cancellare 16mld' ***

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Ilè stato, non basta una comunicazione d'ufficio come quella di oggi ma come previsto una discussione e un voto preventivo delle Camera. Ci avete messo 10per decidere la cancellazione di progetti per 16 miliardi". Lo ha detto Ellyalla Camera replicando a Raffaele Fitto.

... inflazione, buco sulla Sanità e(a partire da una raccolta firme fino a varie azioni in sostegno dei sindaci in rivolta). E se Conte auspicava la convocazione del Cdm,chiedeva al ...... il Pd della segretariasi schiera senza dubbio dalla parte di Giuseppe Conte e dei ... E il taglio delcolpisce il Sud e i comuni In questo clima da muro contro muro, alla vigilia di 30 - ...Ellyraccoglie dati e prepara il suo intervento. In questa ultima settimana di lavoro di ... Sulspiega che l'esecutivo non dialoga: "Abbiamo chiesto per mesi al ministro Fitto di venire a ...Sono arrivati alla spicciolata, ieri mattina, agli sportelli di patronati, Caf, Inps, centri per l'impiego e servizi sociali del Comune, per avere delucidazioni sul proprio futuro da ...Domani, mercoledì 2 agosto, Elly Schlein sarà alla Festa de l’Unità di Bosco Albergati: la segretaria del Partito Democratico incontrerà i cittadini alle ore 19.15, presso lo spazio politico, in ...