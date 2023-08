Pnrr | Rizzetto Fdi | ‘ottimo risultato del governo e di Fitto’

Leggi su calcioweb.eu

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Sulile il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, hanno lavorato bene, portando a casa un ottimo. Stiamo lavorando per costruire il futuro dell'Italia in termini socio-economici. Per questo Piano di ripresa e resilienza abbiamo risolto e superato ritardi e difficoltà creati dai governi che ci hanno preceduto. Ringrazio il ministro Fitto per la sua relazione in aula. Non ci sarà nessun definanziamento per l'Italia e i fondi che arriveranno saranno impiegati per interventi urgenti e concreti, per tematiche su cui siamo fortemente impegnati e per la valorizzazione del nostro territorio". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro e deputato di Fratelli d'Italia, Walter.