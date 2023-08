Pnrr | Richetti | ' approccio governo ci preoccupa | tenere in conto Upb'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "L'Ufficio parlamentare di bilancio certifica che non è noto dove e come verranno individuate le risorse necessarie a rifinanziare i progetti cancellati dal, mettendo così in serio pericolo la loro stessa realizzazione, né se queste nuove risorse esistano davvero. Questo richiamo citanto quanto l'che ilha verso la rimodulazione: il Piano serve al Paese, non è appannaggio di questa maggioranza, ed è necessario a colmare divari e a recuperare ritardi. È inconcepibile che siano a rischio i fondi per il contrasto al dissesto idrogeologico, alla sanità pubblica, agli enti locali. Noi abbiamo offerto, e continuiamo a farlo, la nostra collaborazione e responsabilità per una revisione sostenibile del Piano, chiedendo loro di non sprecare un'occasione che, se venisse ...