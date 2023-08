Pnrr; Procaccini Fdi-Ecr | ' Fitto ha fatto giustizia su campagna disinformazione opposizioni'

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il ministro per gli Affari europei, Raffaele, oggi con le sue comunicazioni alla Camera sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel, hain merito alladicondotta in questi mesi dallesulla linea del governo Meloni rispetto al Piano". Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Nicola. "Nel merito la scelta di riunire i Fondi di coesione e ilsotto la stessa governance si è rilevata assolutamente vincente. Inoltre, nel mio ruolo di responsabile Energia di Fratelli d'Italia, rilevo che lo spostamento di alcuni obiettivi sul Repower Eu ...

Europa: "In Ue la Lega resti con Le Pen. Migranti Scelti su base religiosa" Francesca ... Ma le grandi paure sono soprattutto per i ritardi dei progetti del. Su questi inciderebbe anche ...Si cominciò con i fedelissimi lombardi Carlo Fidanza e Nicolaper arrivare oggi a ... Certo è che, con l'Italia calata, sia pure da non belligerante, in un contesto bellico, colda ...Europa: "In Ue la Lega resti con Le Pen. Migranti Scelti su base religiosa" Francesca ... Ma le grandi paure sono soprattutto per i ritardi dei progetti del. Su questi inciderebbe anche ...Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, oggi con le sue comunicazioni alla Camera sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Pnr ..."Grande soddisfazione per la decisione della Commissione europea che ha deliberato il pagamento della terza rata del Pnrr e ha approvato le modifiche proposte dal governo sulla quarta rata. (ANSA) ...