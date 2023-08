Pnrr | Paita Iv | ‘incredibile lasciare senza finanziamento opere fondamentali’

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Le vuote rassicurazioni del ministro Fitto si scontrano con la dura realtà: non ci sono i finanziamenti alternativi per leescluse dal, come avevamo ampiamente anticipato. Mancano 16 miliardi che il governo deve affrettarsi a trovare perché è incredibile che progetti fondamentali, come quelli per la lotta al dissesto idrogeologico, tra gli altri, restino scoperti”. Lo afferma Raffaella, senatrice di Azione-Italia viva e coordinatrice nazionale di Italia viva.‘Quanto rileva il dossier di monitoraggio del Parlamento non lascia adito a dubbi: la nuova fonte didi quellenon è indicata. Il governo smetta di combinare pasticci, salvo poi dire che va tutto bene. Chiederemo questo pomeriggio al ministro Fitto un chiarimento in Aula al Senato. E ...

