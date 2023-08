PNRR | nuovo finanziamento per il Comune di Benevento

... che cioè o sono già state integralmente finanziate, sono previste nelo per le quali sono ... i prolungamenti della metropolitana di Genova, la ciclovia tirrenica, la Gronda di Ponente, il...Leggi Anche, tutte le cause (e le colpe) dei ritardi: flop delle assunzioni nella pa, ...l'assenza di offerte 'avrebbe dovuto portare alla indizione di una nuova procedura di selezione con...A spiegare gli ultimi aggiornamenti a RiminiToday è l'assessora con delega alRoberta Frisoni: 'Dopo l'annuncio della sforbiciata alper 16 miliardi, siamo in allarme, noi come molti altri ...

Pnrr, nuovi fondi al Comune di Benevento: servono per il digitale ilmattino.it

Il sindaco Matteo Gozzoli durante la seduta del consiglio comunale di ieri sera ha comunicato ai consiglieri importanti novità in merito all’edilizia scolastica e ai lavori finanziati dal PNRR ...'Interventi restano garantiti, solo sono oggetto di un confronto con l'Ue', ha detto il ministro nelle comunicazioni alla Camera. Decaro: 'Tolti ai Comuni 13 miliardi'. Dossier delle Camere: mancano l ...