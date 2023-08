Pnrr | l’allarme dell’Anac | “Con il nuovo Codice appalti contratti pubblici più che dimezzati Il valore dei lavori affidati crollato a un settimo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Ildegli, in vigore dal 1° luglio scorso, nel primo mese di applicazione ha avuto l’effetto di far crollare il numero e ildei. A certificarlo è l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), comunicando che la somma degli importi delle forniture avviate a luglio ammonta a circa un quarto di quella di giugno, mentre per i servizi cala a poco più di un quinto e per iaddirittura a un. Anche la quantità disottoscritti, informa l’Autorità, è più che dimezzata, tenendo conto anche delle richieste non ancora perfezionate. Il motivo? La nuova normativa prevede che tutte le stazioni appaltanti debbano “abilitarsi” all’Anac (dimostrando la sussistenza dei requisiti previsti ...