Pnrr | Fitto | Polemica surreale su asili | aggiunti altri 900 mln

(Di martedì 1 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2023 "Per giorni abbiamo ascoltato, di questo ne sono dispiaciuto e deluso, che c'è una responsabilità di questo governo sul fronte deglinido. E'. Abbiamo lavorato per individuare delle soluzioni e modificare gli obiettivi intermedi. Il governo ha individuato 900 milionivi per allestire un nuovo bando, altro che tagli". Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue Raffaelenel corso delle comunicazioni alla Camera sullo stato di attuazione del. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

