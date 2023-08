Pnrr | Fitto | ' non vogliamo definanziare progetti dissesto idrogeologico ma realizzarli'

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - E' "falso" che il governo voglia "sulfinalmente realizzare gli interventi" e portarli a termine, ha rimarcato il ministro per gli Affari europei, Raffaele, replicando alla Camera agli interventi sulle sue comunicazioni in merito alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel. Riferendosi alle opposizioniha affermato: "Oggi non ho ascoltato una sola critica di merito rispetto alle misure indicate".

...Perché non ha affiancato i Comuni nell'attuazione dei progetti La verità è che la volontà di stravolgere la governance delha paralizzato la realizzazione del Piano per almeno 6 mesi e...Lo ha ricordato il Ministro per gli Affari europei ed il, R affaele, nella sua comunicazione in Aula alla Camera , spiegando che "è stato fatto un lavoro molto complesso ed articolato " e ...Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Raffaele, nelle comunicazioni alla Camera sulla revisione complessiva degli investimenti del. 'Sui beni confiscati alle mafie c'è stata un ...Pnrr, Fitto: 'Il coordinamento sta producendo risultati, basta polemiche'. "Venerdì la Commissione Ue ha dato il via libera alle proposte che il governo ha messo in campo sia relativamente ...Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Confermo la sensibilità del governo su questo aspetto”, ha detto, a proposito del tema dei ritardi nei pagamenti della Pa, il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitt ...