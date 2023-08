Pnrr | Fitto | ' confermo sensibilità governo su pagamenti Pa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "ladelsu questo aspetto", ha detto, a proposito del tema dei ritardi neidella Pa, il ministro per gli Affari europei, Raffaele, replicando agli interventi sulle sue comunicazioni in merito alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel. "Stiamo lavorando con tutte le amministrazioni centrali e locali per riorganizzare i sistemi di pagamento in modo da rispettare i termini previsti dalla legge", ha sottolineato