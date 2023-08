Pnrr | faro dell’Anac sulla maxi-diga di Genova | “Criticità e anomalie nell’appalto vinto da Webuild” La gara è già stata annullata dal Tar

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) “Le procedure poste in essere dalla stazione appaltante paiono manifestare diversee, soprattutto,che attengono principalmente al mancato rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza“. Così l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) comunica all’Autorità portuale del mar Ligure occidentale “l’avvio dell’istruttoria finalizzata alla verifica del corretto espletamento” dell’affidamento dell’appalto per il primo lotto della nuovaforanea del porto di, aggiudicato lo scorso ottobre per 863 milioni al consorzio PerBreakwater, composto da(ex Salini Impregilo), Fincantieri, Fincosit e Sidra. Si tratta del maggiore progetto infrastrutturale finanziato con fondi del, dal valore complessivo di un ...