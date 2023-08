Pnrr | Cattaneo Fi | ‘da Fitto operazione verità | basta catastrofismo della sinistra’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Nelle sue comunicazioni sul, il ministroha svolto una vera e propria, a smentita di quella sinistra che, anche sul dossier del Piano, tifa per il ‘tanto peggio-tanto meglio’. Pur nella complessità del momento e a fronte di un’eredità non facile, il governo sta agendo nel modo giusto e offrendo le risposte migliori. A partire da quei 900 milioni destinati, nelle modifiche del Piano, agli asili nido per fronteggiare il caro materiali. E in una visione liberale, lo schema di lavoro improntato dal governo prevede il ricorso al credito di imposta e alla collaborazione con i privati nel segmento Repower Eu”. Lo dichiara il deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia, Alessadro, che poi conclude dicendo: “Continuiamo a lavorare per ...