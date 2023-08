(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "La marea di chiacchiere, giustificazioni, recriminazioni etc su, nasconde un punto e uno solo:di. Per questol'. Fine". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo

...e di essere riusciti nel miracolo di far convergere sul nostro testo sia i dem sia Carlo'. ... attraverso la saldatura con il dibattito sule sul lavoro in generale, tanto più che, dice ...A proposito del ministro del, per lui l'Europa resta un obiettivo, ma solo da commissario. ... Carloe Matteo Renzi sono quindi alle prese con un bel rebus: la mancanza di profili forti sui ...... nella puntata del 28 aprile la Schlein se la prende con Giorgia Meloni : 'La governance del... La rivelazione bomba di

Pnrr: Calenda, ‘siamo incapaci di gestire, implementare, spendere, stiamo fallendo obiettivo’ La Ragione

Metti una sera a cena, con due tavolate di persone che si conoscono, molte delle quali fanno lo stesso lavoro, parlamentari della Repubblica: ovvio che i tavoli si accorpino, finisca in un cenone da v ...Il rapporto del governo che contiene le 'Proposte per la revisione del Pnrr e capitolo REPowerEU', approvato dalla Cabina di regia sul Pnrr il 27 luglio ...