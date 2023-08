Pnrr | Calenda “Il gruppo Azione-Italia Viva si asterrà”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ilsioggi per costruire un clima di confronto e condivisione sulche speriamo di veder accolto dall’Esecutivo e dalle altre opposizioni. Ma i dubbi sull’operato del governo rimangono. Vi chiediamo di cambiare passo, e siamo disponibili a dare un contributo in questo senso. Ma per cortesia ora è tempo di mettersi davvero alla stanga”. Lo ha detto Carlo, segretario di, nel suo intervento in Senato sulsulla dichiardi voto sull’informativa del Ministro Fitto. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.