(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Io l'ho ascoltata con molta attenzione, ministro Fitto, e vorrei chiederle una cortesia: quando venite in aula, assumetevi la responsabilità del fatto che state governando senza richiamare ai precedenti governi, perché la maggior partee forze che compongono questo esecutivo facevano parte'esecutivo Draghi". Inizia così Angelo, deputato'Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, nel suo intervento alla Camera durante le comunicazioni del ministro del ministro degli Affari europei, le Politiche di coesione e il, Raffaele Fitto, in merito proprio al. "Mi può spiegare - continua l'esponente rossoverde - come il 'do not significant harm' sia incompatibile con il dissesto idrogeologico? La rimodulazione che avete ...

Pnrr: Bonelli, ‘siete governo dell’iniquità sociale e ambientale’ Il Sannio Quotidiano

